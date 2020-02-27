مكتب غريفيث استضاف اجتماعا تشاوريا في العاصمة الأردنية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2020 - 23:14

مكتب غريفيث استضاف اجتماعا تشاوريا في العاصمة الأردنية

منذ 2 ساعة 27 February، 2020
علم اليمن
الامم المتحدة
احمد الحاج علي - جنيف

اختتم مكتب المبعوث الخاص للأمين العام  للأمم المتحدة إلى اليمن اجتماعًا تشاوريًا استمر يومين مع شخصيات عامة وسياسية يمنية اليوم الخميس في العاصمة الأردنية عمان.
وحضر الاجتماع مجموعة متنوعة من اليمنيين واليمنيات من المعنيين لمناقشة إمكانية استئناف العملية السياسية الرسمية. وتضمنت المناقشات التحديات التي تحول دون استئناف عملية السلام والفرص التي يمكن الاستفادة منها لدفع العملية إلى الأمام.

وقال المبعوث الخاص مارتن غريفيث: “لقد كان من المشجع أن نسمع من المشاركين أنهم يشاركونا نفس الرؤية حول السلام في اليمن، حيث نتفق جميعًا على أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل شامل وجامع يتم الوصول إليه عن طريق التفاوض. كما نتفق جميعًا على أن تدابير بناء الثقة لا يمكن أن تكون مستدامة بدون عملية سياسية لمنحها التوجيه والمعنى.”

وأضاف “سنستمر في التشاور مع كل من لديه الاهتمام والاستعداد ليشاركنا التفكير  والمناقشة  البناءة بهدف تقريب اليمنيين من السلام والازدهار.”

المصدر: موقع المنار

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