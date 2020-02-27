الخارجية التركية: أنقرة أكدت ضرورة وقف إطلاق النار في إدلب خلال محادثات مع وفد روسي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2020 - 19:54

الخارجية التركية: أنقرة أكدت ضرورة وقف إطلاق النار في إدلب خلال محادثات مع وفد روسي

منذ 11 mins 27 February، 2020
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