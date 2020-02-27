طائرة روسية تنفذ رحلة مراقبة فوق المنشآت العسكرية التركية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2020 - 19:54

طائرة روسية تنفذ رحلة مراقبة فوق المنشآت العسكرية التركية (روسيا اليوم)

منذ 45 mins 27 February، 2020
أخبار موقع المنار

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