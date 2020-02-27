محكمة الاحتلال في “عوفر” تمدد اعتقال الأسيرة لين عوض من بلدة بيت أمر شمال الخليل حتى الثلاثاء القادم (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 27 2020 - 19:54

محكمة الاحتلال في “عوفر” تمدد اعتقال الأسيرة لين عوض من بلدة بيت أمر شمال الخليل حتى الثلاثاء القادم (فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 27 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة