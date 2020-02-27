حب الله: الشغل الشاغل هو المحافظة على المصانع القائمة وإبقاء اليد العاملة في وظائفها

أثنى وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية عماد حب الله على “جهود الصناعيين ومثابرتهم وتصميمهم على تخطي المعوقات والصعوبات، لا سيما في منطقة الجنوب”.

وشدد حب الله الخميس على أن “الشغل الشاغل حاليا هو المحافظة على المصانع القائمة وابقاء اليد العاملة في مراكزها ووظائفها”، كاشفا “العمل مع المعنيين على ضمان الاعتمادات المخصصة للتصدير”.

ودعا حب الله إلى “شبك العلاقات مع اللبنانيين المنتشرين وابقاء ثقتهم بلبنان”، مشيرا إلى أنه “سيباشر قريبا بزيارات صناعية ميدانية على المناطق للاطلاع عن قرب على أوضاع الصناعيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام