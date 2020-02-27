حب الله: الشغل الشاغل هو المحافظة على المصانع القائمة وإبقاء اليد العاملة في وظائفها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2020 - 16:08

حب الله: الشغل الشاغل هو المحافظة على المصانع القائمة وإبقاء اليد العاملة في وظائفها

منذ 7 mins 27 February، 2020
عماد حب الله
لبنان

أثنى وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية عماد حب الله على “جهود الصناعيين ومثابرتهم وتصميمهم على تخطي المعوقات والصعوبات، لا سيما في منطقة الجنوب”.

وشدد حب الله الخميس على أن “الشغل الشاغل حاليا هو المحافظة على المصانع القائمة وابقاء اليد العاملة في مراكزها ووظائفها”، كاشفا “العمل مع المعنيين على ضمان الاعتمادات المخصصة للتصدير”.

ودعا حب الله إلى “شبك العلاقات مع اللبنانيين المنتشرين وابقاء ثقتهم بلبنان”، مشيرا إلى أنه “سيباشر قريبا بزيارات صناعية ميدانية على المناطق للاطلاع عن قرب على أوضاع الصناعيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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