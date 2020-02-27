مكتب وزير الطاقة: معلومات مغلوطة عن تأجيل موعد إطلاق التنقيب عن النفط

نفى المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه في الحكومة اللبنانية ريمون غجر في بيان له الخميس “المعلومات المغلوطة المتداولة عن ان تأجيل موعد إطلاق التنقيب عن النفط من الثلثاء الفائت إلى اليوم الخميس مما يحتم كلفة على خزينة الدولة”.

وقال البيان “ردا على المعلومات المغلوطة المتداولة عن تأجيل موعد إطلاق التنقيب عن النفط من الثلثاء الفائت إلى اليوم الخميس مما يحتم كلفة على خزينة الدولة، يؤكد المكتب الإعلامي لوزير الطاقة ان سفينة الحفر التي وصلت إلى لبنان يوم الثلاثاء الفائت تتطلب بضعة أيام قبل البدء بأعمال الحفر، وذلك لتزويدها بمعدات ولوازم الحفر من القاعدة اللوجستية في مرفأ بيروت، وليس كما روج بانتظار زيارة فخامة الرئيس، كما لا أعباء مالية على الخزينة، وبالتالي فإن عملية الحفر ستبدأ في الأيام القليلة القادمة”، وتابع “كما يهم وزارة الطاقة التأكيد على أنها سوف تقوم بالإعلان عن تقدم الأعمال والنتائج تباعا، وان عملية الاستكشاف هي عملية تقنية بحت”.

وتمنى البيان “على الجميع التأكد من الاخبار من مصدرها قبل نشرها والتداول بها، حفاظا على سمعة لبنان للحرصاء عليها وعلى صدقية كل خبر منشور له علاقة بالصناعة البترولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام