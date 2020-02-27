وزير الطاقة اللبناني ينفي الحديث عن تأجيل موعد إطلاق التنقيب عن النفط من الثلاثاء الفائت إلى اليوم ويؤكد ان لا أعباء مالية على الخزينة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2020 - 16:08

وزير الطاقة اللبناني ينفي الحديث عن تأجيل موعد إطلاق التنقيب عن النفط من الثلاثاء الفائت إلى اليوم ويؤكد ان لا أعباء مالية على الخزينة

منذ 24 mins 27 February، 2020
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