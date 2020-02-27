الرئيس عون أطلق عمل باخرة التنقيب عن النفط والغاز اللبناني في البلوك 4

أطلق رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الخميس في حضور رئيس مجلس الحكومة حسان دياب ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر، عمل الباخرة Tungsten Explorer التابعة لشركة “توتال”، والتي ستتولى حفر البئر النفطية في البلوك رقم 4، وذلك في حضور مديري شركة “توتال” ورئيس هيئة ادارة قطاع البترول وليد نصر.

وقال الرئيس عون “أنني سعيد بوجودي بينكم في هذه المناسبة ولا شك في ان المجهود الذي بذل في الاستطلاع والكشف عن وجود الموارد الغازية او البترولية كان مهما جدا، الا ان الاهم اليوم هو الشركات التي تقوم بالاستخراج والتي هي الاساس”، وتابع “قد تعاونا جميعا وعملنا كي نستخرج هذه المواد، من هنا، فإن اليوم هو يوم سعيد لنا وللبنانيين كافة”، واضاف “نأمل في ان يتحقق هذا الحلم الذي حلمنا به وعملنا على تحقيقه”، وأكد “اليوم هو يوم تاريخي، فبداية اي مشروع كبير تعتبر بداية تاريخية”.

وشكر الرئيس عون شركات “توتال” و”ايني” و”نوفاتك” على جهودها، متمنيا ان “يكون هناك تعاون معها في مجالات اخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان”.

من جهته، قال دياب “من وسط الظلام الدامس تنفتح اليوم كوة نور كبيرة فتوسع دائرة الامل بتجاوز لبنان الازمة الاقتصادية الحادة التي تضيق الخناق على الواقع المالي والاجتماعي للبنانيين”، وشدد على انه “يوم تاريخي نبدأ فيه الحفر في البحر لتحويل لبنان الى بلد نفطي، لنحفر بالبر مستقبل لبنان الجديد الذي نريده ان يعود مزدهرا يضج بالحياة كما كان دائما، ويضخ الأمل في الايام والسنوات المقبلة وينعش مستقبل الاجيال”، ولفت الى ان “اللبنانيين يتطلعون الى هذه المحطة باعتبارها نافذة كبيرة يعبرون منها خارج الاحباط والخوف على المستقبل ومنه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام