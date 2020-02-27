رئيس الحكومة حسان دياب خلال اطلاق عمل باخرة حفر البئر النفطي في البلوك 4 : ستُفتح اليوم كوة نور كبيرة توسع الأمل بتجاوز لبنان الأزمة الاقتصادية الحادة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2020 - 16:06

رئيس الحكومة حسان دياب خلال اطلاق عمل باخرة حفر البئر النفطي في البلوك 4 : ستُفتح اليوم كوة نور كبيرة توسع الأمل بتجاوز لبنان الأزمة الاقتصادية الحادة

منذ 36 mins 27 February، 2020
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