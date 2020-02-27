كاظم ابراهيم قدم استقالته من رئاسة “اتحاد نقابات الافران والمخابز” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2020 - 16:06

كاظم ابراهيم قدم استقالته من رئاسة “اتحاد نقابات الافران والمخابز”

منذ 43 mins 27 February، 2020
كاظم ابراهيم
لبنان

قدم رئيس “اتحاد نقابات الافران والمخابز” في لبنان كاظم ابراهيم استقالته الخميس من الاتحاد ومن نقابة اصحاب الافران.

وقال ابراهيم في كتاب الاستقالة “انا الموقع ادناه كاظم محمد ابراهيم اعلن استقالتي من اتحاد نقابات الافران والمخابز ومن نقابة اصحاب الافران، استقالة لا رجوع عنها”، وتابع “أشكر زملائي الكرام على ما أبدوه تجاهي من احترام وتقدير طيلة 52 عاما من العمل والنضال المشترك والتعاون ، وعلى مواقفهم المشرفة للمحافظة على قطاع صناعة الرغيف”.

وتمنى ابراهيم “لرئيس الاتحاد المقبل التوفيق والنجاح في المهام التي سيقوم بها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والصعوبات التي يرزح تحتها هذا القطاع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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