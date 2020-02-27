لبنان: الأشغال الشاقة المؤبدة لفار متهم بتجنيد أشخاص لصالح “داعش”

حكمت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان برئاسة العميد الركن حسين عبد الله بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق احد الفارين من وجه العدالة، بعد إدانته بجرم الانتماء لتنظيم “داعش” الارهابي وتجنيد أشخاص للانخراط في التنظيم والمشاركة بأعماله الارهابية.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “المحكمة العسكرية حكمت بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حق السوري الفار من وجه العدالة أحمد حج عمر وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة في حقه بعدما أدانته بجرم الانتماء لتنظيم داعش وتجنيد أشخاص للانخراط في التنظيم والمشاركة بأعماله الارهابية”.

وتابعت الوكالة “كما حكمت المحكمة بالأشغال الشاقة سنة ونصف السنة على السوري الموقوف علي حج عمر وتجريده من حقوقه المدنية بجرم محاولة الالتحاق بالتنظيم الارهابي بتحريض من الأول، لكنه فشل في ذلك لأسباب خارجة عن إرادته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام