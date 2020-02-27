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February 27 2020 - 16:06

القنصل العام في ميلانو اطمأن الى صحة اللبنانيين في شمال ايطاليا

منذ 58 mins 27 February، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

اتصل القنصل العام اللبناني في ميلانو خليل محمد برئيس الجمعية اللبنانية في شمال ايطاليا حسين جلوس للإطمئنان الى صحة أبناء الجالية اللبنانية في هذه المرحلة الحساسة من فيروس “كورونا” المنتشر في مقاطعات شمال ايطاليا.

واكد جلوس للقنصل محمد عدم وجود اصابات بين اللبنانيين مما يبعث على الاطمئنان، وشكره على “لفتته الكريمة واهتمامه الخاص بأبناء الجالية اللبنانية”.

يذكر ان جلوس نشر مقالات طبية في هذا الخصوص مع الإرشادات اللازمة على مواقع التواصل لتفادي انتقال الفيروس والحد من انتشاره.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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