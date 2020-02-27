القنصل العام في ميلانو اطمأن الى صحة اللبنانيين في شمال ايطاليا

اتصل القنصل العام اللبناني في ميلانو خليل محمد برئيس الجمعية اللبنانية في شمال ايطاليا حسين جلوس للإطمئنان الى صحة أبناء الجالية اللبنانية في هذه المرحلة الحساسة من فيروس “كورونا” المنتشر في مقاطعات شمال ايطاليا.

واكد جلوس للقنصل محمد عدم وجود اصابات بين اللبنانيين مما يبعث على الاطمئنان، وشكره على “لفتته الكريمة واهتمامه الخاص بأبناء الجالية اللبنانية”.

يذكر ان جلوس نشر مقالات طبية في هذا الخصوص مع الإرشادات اللازمة على مواقع التواصل لتفادي انتقال الفيروس والحد من انتشاره.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام