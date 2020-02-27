قوى الأمن: توقيف سارق سيارات في حي السلم

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “في إطار متابعة مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات سرقة السيارات في الاراضي اللبنانية كافة.

ونتيجة للمتابعة الحثيثة، تمكن عناصر هذا المكتب من تحديد هوية أحد الأشخاص الذي ينشط في مجال سرقة السيارات الحديثة والرباعية الدفع ضمن مناطق عدة في محافظة جبل لبنان.

بتاريخ 21/2/2020، نفذت قوة من المكتب المذكور كمينا محكما أسفر عن توقيف المشتبه فيه في محلة حي السلم، ويدعى: م.ح (مواليد عام 2000، لبناني).

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة 5 سيارات حديثة ورباعية الدفع ضمن محافظة جبل لبنان، وبيعها وتهريبها إلى سوريا، بالاشتراك مع آخرين.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام