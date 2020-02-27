عز الدين زار محافظ الحنوب: نأسف لمحاولة البعض استخدام السياسة حتى في الامراض

زار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سرايا صيدا، على رأس وفد من حزب الله، وبحث الجانبان في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة لا سيما في ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد والمشاكل التي تعانيها البلدات والقرى الجنوبية. وتم التوافق على استمرار اللقاءات لمتابعة معالجتها. كما تطرق الجانبان الى بدء عملية التنقيب عن النفط والغاز في البلوك اربعة.

وقال عز الدين: “ان الحكومة اللبنانية الحالية تحتاج الى أمر وطني يجمع عليه الجميع لمعالجة ما يتعلق بالدين العام وهيكلته او ما يتعلق باليوروبوند والوضع الاقتصادي العام”.

وعن كورونا، قال: “ان وزارة الصحة تقوم باجراءاتها ضمن المعايير الدولية في ما يخص هذا المرض، والحالات الموجودة ما زالت بسيطة وقليلة جدا، ولا داعي للهلع”، معربا عن اسفه “لمحاولة البعض استخدام السياسة حتى في الامراض”، وقال: “اننا في غنى عن هذه اللغة التي لا تليق لا بالتنشئة الوطنية لهذا البلد ولا بالقيم التي نؤمن بها جميعا”، مشيرا الى “ان هذا الامر موجود ولكن مع بعض التعليمات والاجراءات نستطيع القضاء عليه”.

من جهة ثانية، أمل عز الدين “ان يكون النفط والغاز متوفرين في المياه الاقليمية اللبنانية لايجاد المخارج للازمة المالية في المستقبل ومعالجة الوضع الاقتصادي المتفاقم الذي يعشيه لبنان والذي بات اليوم أمرا صعبا للغاية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام