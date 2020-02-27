الرئيس عون عرض مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الواقع النقدي في البلاد وعمل المصرف المركزي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2020 - 11:46

الرئيس عون عرض مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الواقع النقدي في البلاد وعمل المصرف المركزي

منذ 1 ساعة 27 February، 2020
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