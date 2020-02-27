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February 27 2020 - 11:46

إيران: ارتفاع الوفيات بكورونا يرتفع إلى 22 والإصابات إلى 141 وتعافي 54 حالة

منذ 1 ساعة 27 February، 2020
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ايران - عربي وإقليمي

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في إيران إلى 22 والإصابات إلى 141، فيما تعافى 54 شخصا، وفقا لما نقلته وكالة “إرنا” الإيرانية، اليوم الخميس.

وأظهر رسم توضيحي للوكالة أن عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالمرض بلغ 141، ولم تحدد ما إذا كان الذين توفوا ضمن هذا العدد.

وأعلنت سلطات إيران فرض قيود على تنقلات الأشخاص الذين يعانون من حالات مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكبر عدد من الأشخاص خارج الصين حيث منشأ الفيروس.

وإلى جانب إغلاق المدارس، ألغت السلطات الإيرانية النشاطات الرياضية ونشرت فرقا من عمال النظافة لتطهير الحافلات والقطارات والأماكن العامة.

المصدر: وكالات

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