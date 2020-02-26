تعطيل الدراسة في العراق لـ 10 أيام وحظر السفر لـ 9 دول على خلفية انتشار كورونا

قرر العراق تعطيل الدوام الرسمي بالمدارس والجامعات لعشرة أيام بدءا من الغد، وحظر السفر إلى 9 دول، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان لوزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الأربعاء، أنه تقرر”تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التربوية والجامعات اعتبارا من يوم الخميس 27 شباط/فبراير وحتى السبت 7 أذار/مارس”، كما تقرر “حظر التجمعات في الأماكن العامة لأي سبب كان” و “غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية” لذات الفترة الزمنية.

كما جاء في القرار منه سفر المواطنين إلى الصين وإيران واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

كما تقرر “إيقاف دخول الوافدين من الكويت والبحرين حتى إشعار آخر”.

وكانت محافظة النجف قد شهدت أول أمس تسجيل الحالة الأولى بالبلاد لفيروس كورونا، قبل أن تعلن السلطات تسجيل 4 حالات جديدة لاحقا بمحافظة كركوك، والتي قررت تعطيل الدراسة لأجل غير مسمى.

وأعلنت السلطات الصينية، أمس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد خلال ـ24 ساعةة إلى 2663 شخصا والإصابات المؤكدة إلى77 ألف 658 حالة، مشيرة إلى شفاء 27 ألف و232 شخص بعد معالجتهم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، “فيروس كورونا المستجد” الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفا عبر نحو 33 دولة.

المصدر: سبوتنيك