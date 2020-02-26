أبو زيد: حلم اللبنانيين بإستخراج النفط والغاز لم يعد بعيد المنال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2020 - 21:56

أبو زيد: حلم اللبنانيين بإستخراج النفط والغاز لم يعد بعيد المنال

منذ 19 mins 26 February، 2020
النائب امل ابو زيد
لبنان

قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد حول بدء اعمال الحفر في البلوك النفطي غدا فكتب على حسابه عبر “تويتر”: ” حلم اللبنانيين بإستخراج النفط والغاز من مياههم الاقليمية لم يعد بعيد المنال بعد وصول الباخرة “Tungsten Explorer ” التي ستتولى الحفر في أول بئر في البلوك 4. إن هذا الحدث هو ثمرة مسار طويل بدأه الرئيس ميشال عون منذ كان رئيساً لتكتل التغيير والاصلاح ، وهو نتيجة جهود مضنية وعمل دؤوب منذ تولى وزراء من التكتل وزارة الطاقة ، وسيسجل التاريخ بأن هذا الحلم سلك طريقه في فترة رئاسته للجمهورية. هذا الحدث سيضع لبنان على خارطة الدول النفطية، وكلنا أمل أن يتحوّل ليس فقط الى دولة منتجة للنفط والغاز بل الى دولة مصدّرة ، وأن يسهم إستخراج النفط والغاز في عملية الانقاذ المالي والاقتصادي وخفض أعباء الفاتورة الكبيرة لانتاج الكهرباء في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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