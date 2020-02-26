الخطوط الملكية الأردنية تعلن تعليق رحلاتها من عمان لروما حتى إشعار آخر

قالت الخطوط الملكية الأردنية في موقعها على الإنترنت إنها قررت “تعليق رحلاتها الجوية بين عمان وروما اعتبارا من اليوم الأربعاء… وحتى إشعار آخر”.

وأضاف البيان أن الخطوط الملكية الأردنية تعمل “على إلغاء العديد من الرحلات التي تشغلها إلى محطاتها في الشرق الأقصى أو دمج بعض هذه الرحلات وبنسبة تراجع تصل إلى نحو 50 في المئة من عدد الرحلات الأسبوعية إلى تلك المنطقة من العالم”.

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان بيتشلر أن القرارات تهدف لضمان سلامة المسافرين في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا وبعض الدول الآسيوية. وأضاف أن المجموعة تتخذ كل الإجراءات اللازمة لمساعدة الأردن على البقاء خاليا من الفيروس.

المصدر: رويترز