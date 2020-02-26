إثيوبيا تنسحب من اجتماعات “سد النهضة” في واشنطن

أعلنت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، انسحابها من المشاركة في الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة المقرر عقده في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الخميس 27 فبراير.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، “إن فريق التفاوض الإثيوبي لن يشارك في الاجتماع لأنه لم يكمل بعد التشاور مع أصحاب المصلحة داخل البلاد”، دون مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن إثيوبيا ومصر والسودان تجري محادثات مكثفة منذ ما يقرب من 8 سنوات لحل خلافها حول استخدام مياه النيل.

وعقدت الدول الثلاث جولة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة والبنك الدولي، حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، لحل الخلافات.

وكان وزير الري السوداني، ياسر عباس، قد أعلن أن واشنطن سلمت الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، مسودة اتفاق، حول آلية ملء وتشغيل “سد النهضة”.

وصرح ياسر عباس بأن “الدول الثلاث تسلمت مسودة الاتفاق من الخزانة الأمريكية لتدرسها، وتجتمع يوم 28 من هذا الشهر في واشنطن”.

وأضاف وزير الري السوداني، أنه تم الاتفاق على 90% من القضايا، وخاصة الرئيسية منها بخصوص الملء والتشغيل، مشيرا إلى أن ما تبقى من نقاط تعد بسيطة وفنية.

وأشار عباس إلى أن المسودة تعتبر ثمرة تفاوض استمر أعواما بين الدول الثلاث.

المصدر: وكالات