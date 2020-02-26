مستشفى فرحات في كامد اللوز نفت وجود اي اصابة بكورونا لديها

اصدرت ادارة مستشفى فرحات في كامد اللوز بيانا جاء فيه: “بعد ان سرت شائعات اثارت حالا من الفزع في صفوف المواطنين في مناطق راشيا والبقاع الغربي عن وجود اصابة بفيروس كورونا في مستشفى الدكتور حامد فرحات في كامد اللوز، تنفي ادارة المستشفى الخبر الكاذب والاشاعات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود حالة كورونا في المستشفى، وتعمل على استقبال المرضى بشكل طبيعي على مدار الساعة في الطوارئ وكل الاقسام، وقد اتخذت المستشفى كباقي مستشفيات لبنان التدابير الوقائية اللازمة لحماية المرضى والمواطنين، وأهابت بالاهالي عدم الانجرار خلف الشائعات والاتصال بالادارة للاستفسار وعند الحاجة على الرقمين 08660101 / 08663500”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام