الحكومة الكويتية تقر تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين في المدارس والجامعات والكليات بسبب “كورونا”

أقر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي، اليوم الأربعاء، تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة، اعتبارا من 1 آذار/مارس.

وأشارت صحيفة “القبس” الكويتية إلى أن المجلس كلف فريقا برئاسة وزير الصحة وممثلين من وزارات عدة وجهات عامة، لمتابعة تطورات تفشي الفيروس واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من انتشاره في البلاد، وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 26 حالة.

وأضافت أن “جميع الحالات مستقرة، ويجري تطبيق الإجراءات المعتمدة في العزل، ويتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا”.

المصدر: وكالات