إيطاليا تعلن عن 12 حالة وفاة بفيروس كورونا وارتفاع الإصابات إلى 374

أعلن رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، أنجيلو بوريلي، عن ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد ليبلغ 12 حالة، فيما وصلت حصيلة المصابين إلى 374 شخصا.

ونقلت وكالة “أنسا” عن بوريلي قوله اليوم الأربعاء، إن حالة الوفاة الـ12 تعود لمواطن يبلغ من العمر 70 عاما وهو من سكان مقاطعة لومبارديا شمالي البلاد، وتوفي في مستشفى بمدينة بياتشنزا في مقاطعة إميليا-رومانيا، ما يجعله أول ضحية للفيروس في المقاطعة.

وأوضح بوريلي أن الرجل كان يعاني من أمراض أخرى قبل إصابته بـ”كورونا”.

وأكد وجود 5 أشخاص غير بالغين من بين المصابين بالفيروس، لافتا إلى أن العدد الأكبر لمرضى “كورونا” سجل في مقاطعات لومبارديا (258 حالة)، وفينيتو (71 حالة) وإميليا-رومانيا (30 حالة) شمالي البلاد.

وأضاف أن جغرافيا انتشار الفيروس في إيطاليا اتسعت لتطال منطقة ماركي المطلة على البحر الأدرياتيكي، حيث سجلت إصابة واحدة.

وسبق أن فرضت السلطات الإيطالية الحجر الصحي على 10 مدن في لومبارديا ومدينة واحدة في فينيتو المجاورة، حيث باتت معزولة تماما عن باقي مناطق البلاد.

وتطبق في 5 مقاطعات، هي لومبارديا وفينيتو وإميليا-رومانيا وليغوريا وفريولي فينيتسيا جوليا، إجراءات الحجر الصحي المشدد، والتي تشمل إغلاق المتاحف والمسارح ودور السينما والمكتبات والقاعات والنوادي الرياضية والأماكن الترفيهية، فضلا عن إلغاء الفعاليات العامة والمنافسات والسباقات الرياضية.

المصدر: وكالات