أردوغان يقول إنه على الأرجح سيجتمع ببوتين في الخامس من الشهر القادم

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه من المرجح أن يجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اسطنبول، يوم 5 آذار/مارس المقبل.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان، قوله: “نريد تطبيق كل ما ينص عليه اتفاق سوتشي، يجب الوفاء بمقتضيات الاتفاق، ومن غير الممكن أن نقدم تنازلات في هذا الخصوص”.

وقال الرئيس التركي إن الاحتمال كبير بأن تجري المحادثات في اسطنبول يوم 5 آذار/مارس، وأن تكون في صيغة محادثات ثنائية ورباعية.

وأكد أردوغان أن تركيا تقدمت بطلب للولايات المتحدة للحصول على منظومة صواريخ “باتريوت ” وأبلغناها باستعدادنا لشرائها.

المصدر: وكالة الاناضول