فرق الكشف في الليطاني كشفت على 10 مؤسسات صناعية في زحلة

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انه “بتاريخ 26/2/2020، وضمن اطار تقصي واستبيان واقع ادارة النفايات السائلة في المؤسسات الصناعية الواقعة في الحوض الاعلى للنهر، قام فريق من المصلحة بالكشف على 10 مؤسسات صناعية في زحلة، كانت قد صنفت ملتزمة بيئيا، للوقوف على استمرارية المعالجة، واخذ العينات من مخارج وحدات المعالجة فيها، وتحديد المواصفات الكيميائية والفيزيائية للمياه المعالجة ومدى تطابقها مع المعايير الحدية الموضوعة لها في القرار 8/1 الصادر عن وزارة البيئة، وذلك وفقا لما تعهدت به هذه المؤسسات امام القضاء وامام الجهات الادارية المعنية، بمعالجة صرفها الصناعي قبل صرفه الى المسطحات المائية او الى المجرور العام”.

وأشارت الى أن “المؤسسات الصناعية هي:

1- دايري تنوري – حوش الامراء: وحدة المعالجة متوقفة عن العمل لحظة الوصول بحجة تنظيف المحطة حسب قول صاحب المعمل.

2- البان تنوري وبعلبكي – حوش الامراء: وحدة المعالجة تعمل لحظة الوصول، تم اخذ عينة للتثبت من فعالية المعالجة.

3- مخللات موريس مشعلاني – معلقة: وحدة المعالجة متوقفة عن العمل حيث تبين احتواؤها على مياه غير صناعية بحجة اعمال التنظيف بحسب افادة الموظف المسؤول.

4- مسلخ جان معلوف – معلقة: متوقف عن العمل.

5- مسلخ انيس المعلوف – معلقة: يتم تجميع النفايات السائلة في خزان اسمنتي سعة 26م3، ويتم شفطها دوريا بواسطة صهريج (بموجب ايصال) وتفريغها في محطة تكرير الصرف الصحي في الفرزل، ودائما حسب افادة السيد معلوف الذي ابرز كتابا خطيا يتضمن موافقة بلدية الفرزل على تفريغ الصرف الصحي في محطة الفرزل، ولم يأت الكتاب على ذكر الصرف الصناعي او النفايات السائلة الناتجة عن مسلخه.

6- البان الفجر – معلقة: وحدة المعالجة تعمل لحظة الوصول، تم اخذ عينة للتثبت من فعالية المعالجة.

7- سكاف دايري فارم – حوش الامراء: وحدة المعالجة تعمل لحظة الوصول، لم يتم اخذ عينة لعدم توفر المياه في المخرج النهائي لوحدة المعالجة.

8- البان لبنكو – حوش الامراء: مقفل.

9- الشركة الحديثة للالبان والاجبان – حوش الامراء: مقفل.

10- البان عقيقي – حوش الامراء: مقفل.

ضبط تعديات الصيد

من ناحية ثانية، يقوم فريق مشترك من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الزراعة بضبط التعديات، وتسطير محاضر بالمخالفين لقرار منع الصيد من بحيرة القرعون.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام