جرافات الاشغال باشرت فتح طريق القموعة الشنبوق القبيات المقفلة بالثلوج – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 26 2020 - 15:50

جرافات الاشغال باشرت فتح طريق القموعة الشنبوق القبيات المقفلة بالثلوج

منذ 7 mins 26 February، 2020
5e56742273248_
لبنان

باشرت جرافات وزارة الاشغال العامة بمؤازرة من شرطة بلدية فنيدق، العمل على فتح طريق القموعة – الشنبوق – القبيات التي كانت الثلوج قد قطعتها منذ المنخفض الجوي “كريم” وما تلاه من طقس عاصف ومثلج.

وافاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع اعالي عكار خالد ديب، ان سماكة الثلوج على هذه الطريق بلغت في بعض الاماكن حدود ال- 3 امتار، لتصل الى ما فوق ال-5 امتار ارتفاعا في بعض المواقع حيث “النسافات”.

واشار الى ان “هذا الامر صعب على الجرافات عملها، والطريق قد لا يتم فتحها الا لغاية بعد ظهر يوم غد الخميس، وسيتم الاعلان عن ذلك فور الانتهاء من فتحها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة