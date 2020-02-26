جرافات الاشغال باشرت فتح طريق القموعة الشنبوق القبيات المقفلة بالثلوج

باشرت جرافات وزارة الاشغال العامة بمؤازرة من شرطة بلدية فنيدق، العمل على فتح طريق القموعة – الشنبوق – القبيات التي كانت الثلوج قد قطعتها منذ المنخفض الجوي “كريم” وما تلاه من طقس عاصف ومثلج.

وافاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع اعالي عكار خالد ديب، ان سماكة الثلوج على هذه الطريق بلغت في بعض الاماكن حدود ال- 3 امتار، لتصل الى ما فوق ال-5 امتار ارتفاعا في بعض المواقع حيث “النسافات”.

واشار الى ان “هذا الامر صعب على الجرافات عملها، والطريق قد لا يتم فتحها الا لغاية بعد ظهر يوم غد الخميس، وسيتم الاعلان عن ذلك فور الانتهاء من فتحها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام