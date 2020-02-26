دياب التقى الشوابكة وسفير كوريا الجنوبية وعرض مع عثمان الاوضاع الامنية

استقبل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، قبل ظهر اليوم الأربعاء في السرايا، سفير كوريا الجنوبية يونغ دي كوان في حضور المستشار الدبلوماسي السفير جبران صوفان.

وقال السفير كوان بعد اللقاء: “تناول البحث التعاون الثنائي بين البلدين وخصوصا العلاقات الديبلوماسية، وناقشنا توطيد العلاقات في مجالات التعليم، الثقافة، الأعمال، التجارة، البيئة والزراعة، كما عرضنا لآخر التطورات المحلية والعالمية لا سيما موضوع الكورونا”.

واستقبل الرئيس دياب الأمين العام لاتحاد البرلمانيين العرب فايز الشوابكة في حضور مستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

بعد اللقاء، قال الشوابكة: “تشرفت بلقاء الرئيس دياب لتهنئته بنيل حكومته ثقة المجلس النيابي، وتمنيت للبنان الخروج من الوضع القائم وتجاوزه، ولدينا الأمل بقدرة الشعب اللبناني والمسؤولين على النهوض، وان مستقبل لبنان سيكون واعدا ان شاء الله”.

كما التقى دياب المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على رأس وفد من قادة الوحدات في المديرية، وجرى عرض لأوضاع قوى الأمن والمهام التي تقوم بها اضافة الى الأوضاع الأمنية في البلاد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام