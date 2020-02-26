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February 26 2020 - 15:50

وزيرة الدفاع اللبنانية التقت سفراء تركيا اسبانيا وبلجيكا

منذ 16 mins 26 February، 2020
زينة عكر
لبنان

عقدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر سلسلة لقاءات دبلوماسية مع عدد من سفراء الدول الأجنبية، الذين قدموا لها التهنئة على توليها منصبها في الحكومة.
واستهلت هذه اللقاءات باستقبال سفير تركيا هاكان تشاكيل يرافقه الملحق العسكري التركي ومساعده، حيث تم التداول في سبل تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين.
ثم عرضت الوزيرة عكر آخر التطورات على الساحة اللبنانية مع السفير الإسباني خوسيه ماريا فيري دي لا بينيا، وتم تداول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فيما أكد السفير الاسباني “مواصلة بلاده تقديم الدعم للبنان”.
واستقبلت السفير البلجيكي هوبير كورومان، وجرى البحث في علاقات الصداقة مع بلجيكا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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