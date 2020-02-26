وزيرة الدفاع اللبنانية التقت سفراء تركيا اسبانيا وبلجيكا

عقدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر سلسلة لقاءات دبلوماسية مع عدد من سفراء الدول الأجنبية، الذين قدموا لها التهنئة على توليها منصبها في الحكومة.

واستهلت هذه اللقاءات باستقبال سفير تركيا هاكان تشاكيل يرافقه الملحق العسكري التركي ومساعده، حيث تم التداول في سبل تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين.

ثم عرضت الوزيرة عكر آخر التطورات على الساحة اللبنانية مع السفير الإسباني خوسيه ماريا فيري دي لا بينيا، وتم تداول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فيما أكد السفير الاسباني “مواصلة بلاده تقديم الدعم للبنان”.

واستقبلت السفير البلجيكي هوبير كورومان، وجرى البحث في علاقات الصداقة مع بلجيكا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام