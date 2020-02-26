أردوغان: سنحرر نقاط المراقبة التركية في إدلب بنهاية الشهر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2020 - 15:50

أردوغان: سنحرر نقاط المراقبة التركية في إدلب بنهاية الشهر

منذ 1 ساعة 26 February، 2020
اردوغان
تركيا - عربي وإقليمي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة تخطط لـ “تحرير” نقاط المراقبة التي، حسب زعمه، يحاصرها الجيش العربي السوري في إدلب نهاية الشهر الجاري. وقال أردوغان، في كلمة الأربعاء، ” “نطالب بوقف هجمات النظام السوري بأسرع وقت ممكن والانسحاب إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية”، مؤكدًا “باتت المهلة التي منحناها للذين يحاصرون نقاط المراقبة التركية في إدلب على وشك الانتهاء”، حسب قوله. وتابع “نواجه مشكلة في المجال الجوي في سوريا، ولن نتراجع عن موقفنا في إدلب”. وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أكد، في تصريح للصحافيين بوقت سابق من اليوم ، أن موسكو تتوقع نتائج جيدة من المحادثات مع أنقرة بشأن إدلب السورية.

المصدر: سبوتنيك

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