إيطاليا تعلن عن 12 حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد وتسجيل 374 إصابة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2020 - 15:50
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الرئيس نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي: قرار اليوروبوند يجب أن يكون قرارا وطنياً وأقدس المقدسات هي ودائع الناس وتعبهم
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الإتحاد العمالي العام: 55% من الشعب اللبناني أصبحوا فقراء ومنهم 25% أي نحو مليون لبناني يعيشون تحت خط الفقر
وزير الصحة اللبناني حمد حسن: سنشهد الآلاف من المواطنين القادمين من بلاد الاغتراب وعلينا ترصد هذه الحالات وتتبعها
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تسجيل 52 حالة وفاة جديدة بكورونا في الصين في أدنى حصيلة يومية خلال ثلاثة أسابيع
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البحرين والكويت تعلنان ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس ووصول كورونا الى بلدان جديدة كاليونان وتركيا والبرازيل
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جرافات الاحتلال الاسرائيلي تتوغل شرق خزاعة وجنود الاحتلال ينصبون أسلاكا شائكة مقابل مخيم العودة في قطاع غزة
مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام ألفي مستوطن منطقة قبر يوسف في نابلس لأداء "طقوس تلمودية"
السيناتور الأميركي بيرني ساندرز يوجه انتقادات إلى نتنياهو واللوبي الصهيوني في واشنطن ويرفض حضور مؤتمر "أيباك"
الجيش السوري يحرر بلدة كفرنبل الاستراتيجية و4 قرى جديدة جنوب غربي مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي
الجيش السوري يسيطر على قريتي دارة كبيرة وحزارين جنوب غربي مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي بعد معارك مع جبهة النصرة
وحدة من الجيش السوري تسقط طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية أميركية الصنع في منطقة داديخ بمحيط مدينة سراقب
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قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تشن عملية هجومية واسعة على مواقع مرتزقة العدوان في جبل قشعان وتطهير الجبل بالكامل
اليمن: غارتان لطيران العدوان السعودي ـــ الأميركي على منطقة العقبة في مأرب وغارة معادية أخرى في الجوف
الحديدة: قوى العدوان تستهدف بالرشاشات المختلفة وبأكثر من 24 قذيفة منطقة الجبلية بمديرية التحيتا
مجلس الأمن الدولي يمدّد العمل بالعقوبات المفروضة على اليمن عاماً إضافياً
رويترز: واشنطن تفرض عقوبات على 5 أفراد وكيانات في الصين بحجة دعمهم برنامج إيران الصاروخي
الخارجية الروسية تعليقاً على العقوبات الأميركية على شركات روسية وإيرانية: نعتبر أي عقوبات أحادية الجانب غير قانونية
ارتفاع حصيلة أعمال العنف بين هندوس ومسلمين في نيودلهي بسبب قانون الجنسية إلى 17 قتيلا
إيطاليا تعلن عن 12 حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد وتسجيل 374 إصابة (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
26 February، 2020
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