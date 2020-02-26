بدء أعمال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الايراني في فيينا

بدأ في العاصمة النمساوية فيينا اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الخامس عشر على مستوى مساعدي الخارجية والمدراء السياسيين لايران ومجموعة دول 4+1 (المانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) برئاسة مساعدة منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلغا شميت. وبدأ الاجتماع في فندق كوبورغ بفيينا النمساوية عند الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي وعلى مستوى مساعدي الخارجية والمدراء السياسيين لايران ومجموعة دول 4+1 (المانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) برئاسة مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي ومساعدة منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميت.

واعلنت مساعدة منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميت يوم امس في تغريدة على صفحتها الخاصة بتويتر “إن هذا الاجتماع الاول الذي يعقد في العام 2020 والهدف منه استمرار الاشراف على تنفيذ الاتفاق النووي”. وصرحت أن الجميع يتحمل مسؤولية الحفاظ على الاتفاق النووي. ويعقد الاجتماع اليوم بناء على طلب الاوروبية الثلاث لتفعيل آلية فض النزاع حول الاتفاق النووي . وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أن هذا الاجتماع يأتي في اطار الاجتماعات الاعتيادية والدورية للجنة المشتركة التي تعقد كل 3 اشهر مرة واحدة ولا علاقة له بآلية فض النزاع حول الاتفاق النووي.

المصدر: ارنا