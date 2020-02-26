الرئيس بري: الآمال معلقة على النفط الذي نستبشر به خيراً ويجب ان تترافق مع آليات قادرة على انقاذ البلد من أزماته – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2020 - 14:18

الرئيس بري: الآمال معلقة على النفط الذي نستبشر به خيراً ويجب ان تترافق مع آليات قادرة على انقاذ البلد من أزماته

منذ 17 mins 26 February، 2020
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