الرئيس نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي: قرار اليوروبوند يجب ان يكون قراراً وطنياً واقدس المقدسات هي ودائع الناس وتعبهم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2020 - 14:18

الرئيس نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي: قرار اليوروبوند يجب ان يكون قراراً وطنياً واقدس المقدسات هي ودائع الناس وتعبهم

منذ 17 mins 26 February، 2020
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