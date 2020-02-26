روسيا ترصد 29 خرقا لوقف العمليات العسكرية بسوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة وتركيا 10 خروقات

أفادت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 29 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 10 خروقات. وقالت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي: “الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 29 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في المحافظات التالية: إدلب (12) واللاذقية (11) وحلب (3) وحماه (3) بينما رصد الجانب التركي 10 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظتي إدلب (9) وحلب (1)”.

وتجدر الإشارة إلى أن قيام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين خلال 24 ساعة الماضية بتنفيذ عمليتين إنسانيتين تم من خلالهما إيصال 250 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 0.913 طن إلى أهالي قريتين في ريف الرقة والحسكة. هذا وبشكل عام تم تنفيذ 2386 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3979.494 طن.

المصدر: سبوتنيك