تنسيقيات المسلحين: إصابة 8 جنود أتراك جراء استهداف الجيش السوري بالقذائف المدفعية الرتل العسكري التركي على طريق “البارة – كنصفرة” بريف إدلب الجنوبي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2020 - 14:18

تنسيقيات المسلحين: إصابة 8 جنود أتراك جراء استهداف الجيش السوري بالقذائف المدفعية الرتل العسكري التركي على طريق “البارة – كنصفرة” بريف إدلب الجنوبي

منذ 46 mins 26 February، 2020
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