القيادة العامة: اهمية ما تم تحريره من مناطق جديدة تشكل العمق المحصن للارهاب المسلح في ريف ادلب الجنوبي وهي حلقة وصل بين جبل شحشبو وسهل الغاب من جهة كما انها تصل بين ريفي حماه وادلب وبين جبل الزاوية وجبل الاربعين مع سهل الغاب من جهة ثانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 26 2020 - 12:48

القيادة العامة: اهمية ما تم تحريره من مناطق جديدة تشكل العمق المحصن للارهاب المسلح في ريف ادلب الجنوبي وهي حلقة وصل بين جبل شحشبو وسهل الغاب من جهة كما انها تصل بين ريفي حماه وادلب وبين جبل الزاوية وجبل الاربعين مع سهل الغاب من جهة ثانية

منذ 9 mins 26 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة