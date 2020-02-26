القيادة العامة: اهمية ما تم تحريره من مناطق جديدة تشكل العمق المحصن للارهاب المسلح في ريف ادلب الجنوبي وهي حلقة وصل بين جبل شحشبو وسهل الغاب من جهة كما انها تصل بين ريفي حماه وادلب وبين جبل الزاوية وجبل الاربعين مع سهل الغاب من جهة ثانية – موقع قناة المنار – لبنان
القيادة العامة: اهمية ما تم تحريره من مناطق جديدة تشكل العمق المحصن للارهاب المسلح في ريف ادلب الجنوبي وهي حلقة وصل بين جبل شحشبو وسهل الغاب من جهة كما انها تصل بين ريفي حماه وادلب وبين جبل الزاوية وجبل الاربعين مع سهل الغاب من جهة ثانية