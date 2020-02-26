مراسل المنار: طائرات اسرائيلية تخرق اجواء الشمال وتحلق بشكل دائري فوق مناطق طرابلس باتجاه البحر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2020 - 12:46

مراسل المنار: طائرات اسرائيلية تخرق اجواء الشمال وتحلق بشكل دائري فوق مناطق طرابلس باتجاه البحر

منذ 12 mins 26 February، 2020
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