مراسل المنار: طائرات اسرائيلية تخرق اجواء الشمال وتحلق بشكل دائري فوق مناطق طرابلس باتجاه البحر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2020 - 12:46
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الجيش السوري يسيطر على قريتي دارة كبيرة وحزارين جنوب غربي مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي بعد معارك مع جبهة النصرة
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اليمن: غارتان لطيران العدوان السعودي ـــ الأميركي على منطقة العقبة في مأرب وغارة معادية أخرى في الجوف
الحديدة: قوى العدوان تستهدف بالرشاشات المختلفة وبأكثر من 24 قذيفة منطقة الجبلية بمديرية التحيتا
مجلس الأمن الدولي يمدّد العمل بالعقوبات المفروضة على اليمن عاماً إضافياً
رويترز: واشنطن تفرض عقوبات على 5 أفراد وكيانات في الصين بحجة دعمهم برنامج إيران الصاروخي
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ارتفاع حصيلة أعمال العنف بين هندوس ومسلمين في نيودلهي إلى 17 قتيلا بسبب قانون الجنسية
مراسل المنار: طائرات اسرائيلية تخرق اجواء الشمال وتحلق بشكل دائري فوق مناطق طرابلس باتجاه البحر
منذ 12 mins
26 February، 2020
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القيادة العامة: الجيش العربي السوري سيستمر بتنفيذ واجباته الوطنية المقدسة على تحرير جميع أراضي الجمهورية العربية السورية من دنس الإرهاب وداعميه والقضاء عليه أينما وجد على امتداد ثرى الوطن
القيادة العامة: اهمية ما تم تحريره من مناطق جديدة تشكل العمق المحصن للارهاب المسلح في ريف ادلب الجنوبي وهي حلقة وصل بين جبل شحشبو وسهل الغاب من جهة كما انها تصل بين ريفي حماه وادلب وبين جبل الزاوية وجبل الاربعين مع سهل الغاب من جهة ثانية
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