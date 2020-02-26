بوغدانوف: نؤكد التقارير حول تسهيل تركيا عمليات نقل المسلحين الأجانب إلى ليبيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2020 - 12:46

بوغدانوف: نؤكد التقارير حول تسهيل تركيا عمليات نقل المسلحين الأجانب إلى ليبيا

منذ 14 mins 26 February، 2020
بوغدانوف
أخبار دولية - روسيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا تؤكد تقارير فريق خبراء مجلس الأمن بشأن، نقل المسلحين إلى ليبيا بمساعدة من تركيا. وقال بوغدانوف خلال كلمته في الغرفة الاجتماعية الروسية: “يقوم فريق خبراء لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإبلاغ بانتظام عن نقلهم (للمقاتلين الأجانب) إلى ليبيا، وهو ما نؤكد حدوثه، بمساعدة تركيا، بالطبع”. الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أكد في وقت سابق، أن بلاده تحارب قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر في ليبيا، مشيرا إلى سقوط عدد من القتلى في الجانب التركي هناك. وسبق للجيش الليبي أن اتهم تركيا بدعم حكومة الوفاق بالسلاح والأفراد، داعيا لترحيل كل الأتراك وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات التركية، وردت أنقرة بالتهديد بجعل قوات الجيش الوطني هدفا مشروعا في حال لم يطلق سراح الأتراك الذين اعتقلهم.

المصدر: سبوتنيك

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