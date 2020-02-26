روحاني: لا قرار بفرض الحجر الصحي على أي مدينة بسبب كورونا

أعلن الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني أنه “لا يوجد قرار بفرض الحجر الصحي على أي مكان أو مدينة، وأن القرار بخصوص إغلاق أو فرض أي قيود بسبب فيروس كورونا، يتم من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا”. كما أعلن الرئيس روحاني الاربعاء، أنه “لا يوجد قرار بفرض الحجر الصحي على أي مكان أو مدينة، وعلى المواطنين أن لا ينساقوا وراء الشائعات”، موضحاً أن “القرار بخصوص إغلاق أو فرض أي قيود بسبب فيروس كورونا، يتم من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا”.

وأضاف روحاني أنه “من حسن الحظ فإن جهوداً كبيرة بذلت في البلاد خلال الاسبوعين الاخيرين في مجال الوقاية والتشخيص ، الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا وكذلك في مجال العلاج. ودعا روحاني المواطنين الى “عدم الالتفات الى الشائعات ومتابعة المعلومات التي تصدرها اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا”، موضحاً أن “هذه اللجنة تعلن كل ما يهم المواطنين بهذا الشأن كالاحصائيات والارقام، اضافة الى التعليمات والتوجيهات التي ينبغي أن يطلع عليها المواطنون، كما تحدد المراكز المكلفة بتشخيص وعلاج المصابين “. في الوقت ذاته أكد الرئيس روحاني “إننا قد نكون بحاجة الى أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة للسيطرة على الفيروس”، مشيراً الى أن تقارير وزارة الصحة والتعليم الطبي الصادرة حتى الآن “تبعث على الأمل”.

المصدر: ارنا