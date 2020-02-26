أردوغان: نخطط لتحرير نقاط المراقبة التركية من الحصار المفروض عليها في إدلب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة تخطط لتحرير نقاط المراقبة التركية من الحصار المفروض عليها من الجيش السوري، حتى نهاية الشهر الجاري. وقال أردوغان، في كلمة له الأربعاء، “نخطط لتحرير نقاط المراقبة التركية من الحصار حتى نهاية الشهر الجاري”. وأضاف “نطالب بوقف هجمات النظام السوري بأسرع وقت ممكن والانسحاب إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية”، مؤكدًا “باتت المهلة التي منحناها للذين يحاصرون نقاط المراقبة التركية في إدلب على وشك الانتهاء”. وتابع “نواجه مشكلة في المجال الجوي في سوريا، ولن نتراجع عن موقفنا في إدلب”.

المصدر: سبوتنيك