الرئيس روحاني: يجب ان لا نسمح للأعداء بتحويل فيروس كورونا الى سلاح بيدهم من اجل تعطيل العمل والانتاج في ايران – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2020 - 11:16
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الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: يجب على واشنطن الانشغال بآلاف الضحايا الأميركيين الذين قضوا بعد اصابتهم بفيروس كورونا
الرئيس روحاني: يجب أن لا نسمح للأعداء بتحويل فيروس كورونا الى سلاح بيدهم من أجل تعطيل العمل والإنتاج في إيران
الرئيس روحاني: يجب ان لا نسمح للأعداء بتحويل فيروس كورونا الى سلاح بيدهم من اجل تعطيل العمل والانتاج في ايران
منذ 11 mins
26 February، 2020
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الرئيس روحاني: يجب على واشنطن الانشغال بآلاف الضحايا الاميركيين الذين قضوا بعد اصابتهم بفيروس كورونا
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