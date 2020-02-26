الرئيس روحاني: يجب ان لا نسمح للأعداء بتحويل فيروس كورونا الى سلاح بيدهم من اجل تعطيل العمل والانتاج في ايران – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2020 - 11:16

الرئيس روحاني: يجب ان لا نسمح للأعداء بتحويل فيروس كورونا الى سلاح بيدهم من اجل تعطيل العمل والانتاج في ايران

منذ 11 mins 26 February، 2020
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