الرئيس روحاني: يجب على واشنطن الانشغال بآلاف الضحايا الاميركيين الذين قضوا بعد اصابتهم بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2020 - 11:16

الرئيس روحاني: يجب على واشنطن الانشغال بآلاف الضحايا الاميركيين الذين قضوا بعد اصابتهم بفيروس كورونا

منذ 12 mins 26 February، 2020
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