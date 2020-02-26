وزير الصحة الايراني: سيطرنا على فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الايراني سعيد نمكي عن “تعبئة وتهيئة جميع الامكانيات لمواجهة فيروس كورونا”، لافتاً الى أن “شفاء عدد من المرضى من الفيروس خلال الأيام الماضية يدل على سيطرتنا على هذا المرض”. لفت الوزير نمكي في تصريح متلفز له الاربعاء الى أن “الوزارة تعارض أي حجر صحي لأنه أمر غير علمي”، مضيفاً “نحن نثق بشعبنا في الالتزام بتوجيهاتنا ونرجو من المواطنين ان يساعدونا في مكافحة الفايروس عبر الالتزام بتعليمات وزارة الصحة “.

واشار الى ان “كافة القرارات الخاصة بعودة الفعاليات الدراسية والامور الاخرى تعود للجنة مكافحة فيروس كورونا”، مضيفاً “نأمل بالسيطرة على فيروس كورونا بالكامل خلال أقرب فرصة ممكنة”. وأضاف “إننا مستمرون بابلاغ شعبنا بكافة المستجدات الخاصة بفيروس كورونا لاعطائهم المعلومات الموثوقة”، مؤكداً “صحة الشعب الايراني اولوية بالنسبة لنا” .

المصدر: موقع قناة العالم