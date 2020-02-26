الجيش السوري يسيطر على قرية لوبيدة شحشبو شمال قرية دير سنبل وقرية حورته شمال غرب دير سنبل وعلى قريتي البريج ومعرة موخص شمال غرب كفرنبل في ريف ادلب الجنوبي بعد معارك مع جبهة النصرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2020 - 11:16

الجيش السوري يسيطر على قرية لوبيدة شحشبو شمال قرية دير سنبل وقرية حورته شمال غرب دير سنبل وعلى قريتي البريج ومعرة موخص شمال غرب كفرنبل في ريف ادلب الجنوبي بعد معارك مع جبهة النصرة

منذ 28 mins 26 February، 2020
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