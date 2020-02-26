ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد انخفاض كبير سجلته في الجلسة السابقة، بعدما حذرت واشنطن من حتمية حدوث وباء مرض كورونا، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول التي تعتبر ملاذا آمنا.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.5% إلى 1643.93 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:27 بتوقيت غرينيتش، بعد أن انخفض بنسبة 1.9% في الجلسة السابقة.

وكانت أسعار المعدن النفيس قد سجلت الاثنين أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات، حيث بلغت مستوى 1688.66 دولار للأونصة.

وقال الخبير، كايل رودا، من شركة “آي جي ماركتس”، إن “الناس قلقون من انتشار الفيروس في أنحاء العالم وأنه سيصبح وباء.. ربما أسوأ سيناريو للاقتصاد العالمي بدأ في الحدوث، وهذا يبقي على الطلب على الذهب، إذ أن الجميع قلقون من أن الفيروس يقود إلى انخفاض العوائد”.

ودعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى بدء التأهب لانتشار فيروس “كورونا” في البلاد مع تصاعد تفشيه في إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

ومع تسارع انتشار الفيروس في دول العالم، من المتوقع أن تسجل معظم الاقتصادات الكبرى في منطقة آسيا تباطؤا كبيرا أو تتوقف عن النمو أو تنكمش في الربع الحالي.

المصدر: رويترز