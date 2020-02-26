الجيش السوري يسيطر على منطقة ربيعة وشنشراح الأثرية شمال مدينة كفرنبل في ريف ادلب الجنوبي بعد معارك مع جبهة النصرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 26 2020 - 11:16

الجيش السوري يسيطر على منطقة ربيعة وشنشراح الأثرية شمال مدينة كفرنبل في ريف ادلب الجنوبي بعد معارك مع جبهة النصرة

منذ 1 ساعة 26 February، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة