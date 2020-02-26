اللجنة العسكرية المشتركة الثانية بين إيران وأذربيجان تلتئم في طهران

عُقدت اللجنة العسكرية المشتركة الثانية لإيران وأذربيجان في مقر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، بحضور الوفدين العسكريين من الجانبين. وترأس الاجتماع رئيس الشؤون الدولية والدبلوماسية الدفاعية للأركان العامة للقوات المسلحة العميد ” قدير نظامي” ومساعد وزير الدفاع بجمهورية أذربيجان اللواء ” محمدوف فؤاد” وبحضور الخبراء العسكريين للبلدين. وناقش الاجتماع، مجالات التعاون فيما يتعلق بتبادل الوفود العسكرية والمسؤولين في مختلف مجالات التعليم والمناورات المشتركة والتعاون العلمي والبحثي والطب العسكري والتعاون الرياضي والثقافي، وغيرها من المجالات التي تهم الطرفين، وتم تحديد البرامج والتعاون للعام الايراني القادم (يبدأ 21 آذار/مارس القادم).

وتشترك الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان، بالإضافة إلى روابطهما الثقافية والحضارية التاريخية، بحدود طويلة ومشتركة، وتتعاونان في العديد من مجالات الأمن العسكري والدفاعي. كما يتعاون البلدان في القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال الحوار وتطوير التعاون، في قضايا مثل مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات وبحر قزوين والأمن في منطقة القوقاز. وامتاز التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين، إيران وجمهورية أذربيجان، بتقدم ملحوظً على مدار الأعوام القليلة الماضية، ويتوقع أن يتم ذلك في إطار إرادة ورغبة القادة السياسيين والعسكريين والاتفاق بين كبار قادة القوات المسلحة في البلدين. الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المشتركة لإيران وأذربيجان، سيختتم بعد محادثات واجتماعات متخصصة للوفود الأذرية مع وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي و نائب رئيس أركان القوات المسلحة العميد علي عبدالهي وقائد القوة البحرية للجيش الادميرال حسين خانزاده وبالتوقيع على مذكرة تفاهم.

وسيعقد الاجتماع العسكري المشترك الثالث بين ايران وجمهورية أذربيجان في باكو العام المقبل.

المصدر: ارنا