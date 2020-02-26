غرفة التحكم المروري : سقوط 4 جرحى في 3 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2020 - 08:10
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مجلس الوزراء بحث إجراءات الوقاية من الكورونا وتم التوافق على شركتين استشاريتين للتفاوض مع الجهات الدائنة للبنان
وزيرة الإعلام: الرئيس عون أعلن أن سفينة التنقيب ستبدأ عملها خلال 48 ساعة في البلوك 4 ونأمل أن تحمل نتائج إيجابية
رويترز: لبنان يوافق على قيام شركتين بدور المستشار المالي والمستشار القانوني حول سندات دولية وإعادة هيكلة الدين العام
الشيخ نعيم قاسم: أن يأتي البعض ليركب موجة مرض لكي يمرر مواقف سياسية ولؤما سياسياً فهذا عمل غير أخلاقي
الشيخ قاسم: لا نقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي ليدير الأزمة وبإمكان الحكومة وضع خطة واتخاذ إجراءات بناءة لبدء المعالجة
وزير الاقتصاد: اتفقنا مع أصحاب الأفران على وضع آلية لتحديد سعر الخبز والتأكد من مصلحة المستهلك وعدم تعرض الأفران للخسارة
حاكم مصرف لبنان أصدر تعميماً يقضي بخفض الفوائد على قروض المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان
الجيش السوري يسيطر على قرية حاس ومدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي بعد معارك مع جبهة النصرة وحلفائها
الجيش السوري يواصل تقدمه في ريف إدلب ويستعيد السيطرة على تل النار و8 قرى ويكبد المسلحين خسائر كبيرة
الجيش السوري يسيطر على قريتي بسقلا شمال قرية جبالا وحاس شرق مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي بعد معارك مع النصرة وحلفائها
سانا: إصابة شخص بانفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة مدنية في نفق الأمويين بالعاصمة دمشق
الهلال الأحمر الفلسطيني: الطواقم الطبية تعاملت مع 56 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في طوباس بالأغوار الشمالية
إعلام العدو: جولة التصعيد الأخيرة في غزة انتهت إلى انتصار للجهاد الاسلامي وهزيمة معنوية كبيرة لمعادلة الردع الإسرائيلي
حركة حماس: موقفنا واضح وثابت برفض عقد أي لقاءات مع العدو الصهيوني ونقف ضد أي علاقة معه ونجرم التطبيع معه من أي جهة أتى
إذاعة جيش الاحتلال: 20 مليون دولار هي كلفة صواريخ القبة الحديدية التي أطلقت خلال اليومين الماضيين
وزير الطاقة الصهيوني: ستظل غزة مشكلة دائمة "لإسرائيل" ولم نتمكن من إيقاف مقاومتها طوال سنوات وهذا لم ولن يحدث
اتصال بين نخالة وهنية جرى فيه الاتفاق على الموقف الثابت بالتصدي للاعتداءات الصهيونية ولمخططات تصفية قضية فلسطين
نتانياهو يصادق على بناء 3500 وحدة استيطانية قرب مستوطنة معالي أدوميم التي تفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها
الصين: تسجيل 71 وفاة جديدة بالكورونا في أدنى حصيلة وفيات يومية جراء الفيروس المستجد منذ أكثر من أسبوعين
كوريا الجنوبية: تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أدنى زيادة يومية منذ 4 أيام
رويترز: 3 وفيات جديدة في إيطاليا جراء فيروس كورونا ما يرفع عدد الضحايا إلى 10 وتسجيل أكثر من 300 إصابة
وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران إلى 95 شخصاً
الرئيس الشيخ روحاني: يجب إطلاع الناس على الإحصائيات الصحيحة لضحايا الكورونا لأن الثقة هي الأساس وسنجتاز هذه المرحلة
علي شمخاني: واشنطن لم تقل الحقيقة حول عين الأسد وتعتم على أعداد مصابي الانفلونزا في أميركا ثم تتهم إيران بإخفاء الحقائق
ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 23 في البحرين وفي سلطنة عمان إلى 4 مصابين
مقتل 5 عناصر من قوى العدوان السعودي الأميركي في كمين مسلح نصب لهم في منطقة المهرة في جنوب اليمن
الرئاسة المصرية تعلن الحداد الرسمي 3 أيام لوفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن عمر ناهز 91 سنة
غرفة التحكم المروري : سقوط 4 جرحى في 3 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 14 mins
26 February، 2020
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