وحدة من الجيش تسقط طائرة مسيرة لقوات النظام التركي بريف إدلب الجنوبي الشرقي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2020 - 08:10

وحدة من الجيش تسقط طائرة مسيرة لقوات النظام التركي بريف إدلب الجنوبي الشرقي

منذ 22 mins 26 February، 2020
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سورية - عربي وإقليمي

أسقطت وحدة من الجيش العربي السوري طائرة مسيرة لقوات النظام التركي من صناعة أمريكية في منطقة داديخ بمحيط مدينة سراقب في ريف ادلب الجنوبي الشرقي.

وأفادت “سانا” بأن وحدة من الجيش تعاملت مع طائرة دون طيار في أجواء منطقة داديخ بريف إدلب الجنوبي الشرقي وأسقطتها وهي من صناعة أمريكية، مشيراً إلى أن الطائرة كانت تقوم بأعمال استطلاع لصالح المجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الأمم المتحدة للتنظيمات الإرهابية.

ووفق” سانا”  فإن هذه الطائرة التي يبلغ طول أجنحتها نحو 6 أمتار تختلف عن الطائرات المسيرة التي تطلقها عادة المجموعات الإرهابية من حيث التقنيات الحديثة التي تعمل بموجبها وتجهيزات المراقبة والتصوير المزودة بها.

وتكرر أن قدمت قوات الاحتلال التركي المنتشرة في مناطق بريف إدلب دعماً عسكرياً ولوجستياً لهجمات التنظيمات الإرهابية في محاولة لمنع تقدم الجيش العربي السوري لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل.

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المصدر: وكالة سانا

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