بومبيو: لن توقع على اتفاقا مع طالبان إلا إذا نجح اتفاق “خفض العنف” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2020 - 03:32

بومبيو: لن توقع على اتفاقا مع طالبان إلا إذا نجح اتفاق “خفض العنف”

منذ 1 ساعة 26 February، 2020
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لن توقع على اتفاق لتقليص حجم قواتها في أفغانستان إلا إذا نجح اتفاق “خفض العنف” مع حركة “طالبان”.

وأضاف بومبيو “فقط في حالة نجاحه (اتفاق خفض العنف) ستوقع الولايات المتحدة على اتفاق مع طالبان في 29 فبراير، يتضمن انسحاب القوات الأمريكية وبدء المفاوضات”.

وكانت الولايات المتحدة وحركة “طالبان” اتفقتا على “خفض العنف” في أفغانستان لمدة 7 أيام، وذلك تمهيدا لتوقيع اتفاق بينهما قد يؤدي إلى سحب آلاف العسكريين الأمريكيين من البلاد.

المصدر: وكالات

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